Por “berrinche”, niña se intentó suicidar en el Puertecito

Redacción

Aguascalientes, Ags.- .- Médicos del hospital Hidalgo encontraron en los labios de una niña de 11 años de edad inconsciente por una severa intoxicación, residuos de carbamazepina que presuntamente consumió en fuertes cantidades.

La menor vecina de la calle Constitucionalistas en Rinconada del Puertecito en el municipio de San Francisco de los Romo ingresó al nosocomio de esta capital la tarde de este jueves tras un traslado que hicieron paramédicos del ISEA.

Inicialmente la madre de familia manifestó que al llegar a la casa encontró a su hija acostada en su recamara y pensó que estaba dormida, pero al acercarse, se percató que estaba intoxicada y llamó de inmediato a los servicios de emergencia.

Inicialmente y tras ser cuestionada, dijo desconocer qué es lo que había sucedido. Manifestó que incluso estuvo buscando en la recamara de su hija y en toda la casa, algo que la menor hubiera ingerido por accidente pero no encontró nada.

Hoy con el diagnostico de los médicos que atienden a la menor, los agentes investigadores cuestionaron a la madre y esta reveló datos que ayer no había aportado.

Indicó que le había dado unas bofetadas a su hija porque esta le dijo que no quería ir a la escuela y eso molestó mucho a la jefa de familia.

Por lo anterior, las autoridades buscan establecer la verdadera intención de la menor al ingerir un medicamento que en algún momento llegó a ser clasificado como controlado.