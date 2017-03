Por atender caso de influenza en HGZ de Pabellón de Arteaga cancelan cirugías

Denuncia Ciudadana

Pabellón de Arteaga, Ags.- A la Redacción de El Clarinete llegó el señalamiento de una usuaria del Hospital General de Zona de esta demarcación.

Aquí el texto:

“Ayer por la mañana acudí al hospital de Pabellón de Arteaga para que me atendieran de un problema intestinal que para mi fortuna no resultó nada serio, pero antes y mientras estuve en consulta me percate que al interior de este hospital se atiende un caso de influenza.

Ví a la mayoría del personal médicos y enfermeros asustados. Se anunció que cancelaron varias cirugías programadas para ese día porque no cuentan con instalaciones suficientes para atender a la persona que fue aislada por la influenza.

El médico que me atendió me confío que tuvieron que adaptar un lugar en donde dejaron al menos dos camas libres de cada costado de la persona que tiene esta enfermedad para evitar el contagio.

Esto me puso muy triste porque con esta situación se evidenciaron las carencias y como se atrofia la operatividad normal de un hospital público por tener que improvisar para brindar la atención al resto de las personas que ahí acuden.

Para finalizar quiero comentarles que aquí en Pabellón de Arteaga no se de más casos graves por influenza pero lo grave sí es que la infraestructura del hospital general de zona es bastante limitada y no está preparada para este tipo de situaciones. Ni me quiero imaginar sí de golpe llegarán dos o tres personas en esas condiciones, porque la atención se colapsa“.

Atte. EBM