“Póngase a Chambear” le exige Memo Alaniz a AMLO

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Durante la sesión ordinaria de este jueves, los diputados de la LXIV Legislatura aprobaron por unanimidad la creación de la Guardia Nacional, no sin antes exigir que a la par de dar seguridad a los mexicanos se dé pleno respeto a los derechos humanos, manifestó el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Guillermo Alaniz de León.

“Queremos que se lleve a cabo un combate a la delincuencia de manera efectiva sin que se vulneren los derechos de la sociedad, queremos un mejor país, queremos que México viva en paz” declaró el legislador.

Agregó que el GPPAN no es un obstáculo para que se lleve a cabo un proyecto que pretende dar la tan anhelada seguridad para los mexicanos, sin embargo, exigen no se excedan las facultades sobre la Guardia Nacional y que esta no se utilice para reprimir a la sociedad.

Al hacer uso de la voz, Alaniz de León también hizo un recuento de las acciones que el Gobierno Federal ha emprendido a 100 días de su gobierno, tiempo en el cual dijo, “se ha percibido una infinidad de desaciertos”.

Desde la máxima tribuna, Guillermo Alaniz hizo mención de algunas acciones como “quitarle la oportunidad a nuestro país de tener un aeropuerto a la altura de nuestra grandeza. Premiar con becas a quienes representan un perfil adecuado para integrarse a las filas de su ejército electoral y castigar a los jóvenes que se esfuerzan por buscar su superación profesional quitando presupuesto al CONACYT”.

Mencionó que otras de las acciones que no han sido de beneficio para la ciudadanía, son: “la reducción del presupuesto para los programas de apoyo a las madres trabajadoras; la destrucción de un programa tan noble como las estancias infantiles. Y de la gasolina ya ni hablamos, la primera decepción de los mexicanos”.

Por lo anterior, Alaniz de León señaló que si bien, el actual titular del Poder Ejecutivo Federal accedió al poder con un amplio porcentaje de aprobación, no significa que deba emprender acciones que más que beneficiar, perjudicarán a los mexicanos; ante este panorama, el diputado finalizó su intervención exigiendo al Presidente: “Póngase a chambear”.