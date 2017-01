Ponen en cintura a taxistas abusivos de la Central Camionera

“Lo hicimos en la Central Camionera, la problemática que se venía generando ahí de los taxistas que lo hacen mañosamente, mandamos a pensión nueve vehículos que no cumplían ya sea con documentación, con seguro de vehículos, vehículos fuera de norma y porque no prestaban el servicio adecuadamente”, señaló Roque Cruz.

Precisó que este es el primer operativo que se realiza, los cuales se mantendrán durante toda la administración, con la finalidad de garantizar que las personas que reciben una concesión por parte del Gobierno para prestar un servicio a la ciudadanía, se apeguen a la normatividad vigente.

El titular de SEGUOT destacó que si bien hubo unidades suspendidas, la gran mayoría cumplió con el reglamento, por lo que reconoció el trabajo de los concesionaros y choferes que están comprometidos con dar un buen servicio, quienes dijo, no deben preocuparse por estas acciones que realiza la dependencia.

Los concesionarios de las nueve unidades suspendidas, deberán acudir a las instalaciones de la SEGUOT para subsanar las faltas por las que fueron sacadas temporalmente de circulación.

“Incumplieron en el no servicio, por ejemplo se solicitaba el servicio y decían que iban para otro lado. Algunos no traían su tarjetón visible, lo traían vencido, licencias vencidas, tarjetones vencidos, seguros de carro que no los traían, todo eso tenemos que ir regularizando”, explicó el servidor público, quien encabezó la revisión.

Roque Cruz afirmó que continuarán con este tipo de revisiones de manera sorpresiva, que por el momento se aplicó a taxis, aunque se extenderá también a los camiones urbanos.

Invitó a todos los concesionarios y choferes para que cumplan con la normatividad vigente, pues la concesión que se les entrega debe ser vista como una forma de servicio a los ciudadanos, quienes merecen un buen trato y una mejor calidad en el servicio.

Finalmente, advirtió que quienes reincidan en faltas a la reglamentación, podrían incluso, perder la concesión.