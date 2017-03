Políticos perversos se oponen al estacionamiento en JM: Arámbula

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Antonio Arámbula López, ex alcalde de Jesús María lamentó que cerca de 50 millones de pesos que gestionó durante 3 años ante la federación para la construcción de un estacionamiento frente a la presidencia municipal de Jesús María se vayan a perder por grillas y personas mal intencionadas en contra del progreso de la tierra de los chicahuales.

En entrevista colectiva el actual secretario de Administración del Ayuntamiento de esta capital señaló:

“me da profunda tristeza que 49 millones de pesos o 48 no recuerdo que nos costaron tres años bajarlos para Jesús María y que se pierdan. Me da profunda tristeza que haya gente interesada en que se pierdan solamente por intereses políticos, que gente por dañar políticamente la imagen del municipio y ese proyecto utilice a gente de buena fe y que les meta ideas cómo que se va a caer el templo que dice ;que yo quería sacar un tesoro de ahí, que nos robamos el dinero“, dijo.

Posteriormente el panista aseguró “son cosas infundadas y las niego tajantemente y los acuso de dañar y traicionar al pueblo de Jesús María y utilizar a la gente más inocente que esta bien intencionada y que quiere a su pueblo para sus fines políticos perversos“.

¿Quién esta detrás?

-Hay varios, no quisiera dar nombres para no hacer una guerra personal y ellos saben quienes son. Ellos saben que están utilizando a la gente, ellos están mintiendo y están mal informando a la gente para que no lo quieran, desgraciadamente lo único que puede pasar es que no se haga el estacionamiento y el gran perdedor va a ser la ciudadanía. El estacionamiento le pudo haber dado realce al municipio, Aguascalientes lo tiene, tiene el parián, tiene el Jardín de los Palacios, tiene aquí por enfrente de la catedral un paso a desnivel y la catedral es más antigua que el templo de Jesús María. Lo único que pretendíamos hacer era un estacionamiento abajo de la explanada, iba a quedar la exactamente igual, no le quitábamos ni la fuente, ni el templo ni la balaustrada, iba a quedar mejor y además iba a generar un ingreso y a generar empleos y el ingreso iba a ser destinado para el DIF para los más necesitados“.

Con tristeza en sus palabras Arámbula López añadió “y además teniendo estacionamiento todos los negocios del centro venden más, se iba a detonar el crecimiento económico y lamentablemente por intereses de unos poquitos que son perversos y son políticos no se ha dado“.

Finalmente ya un tanto resignado, comentó que se ha hecho un plan b y un plan c, pero los líderes de este movimiento están reacios a negar todas las propuestas “veo que cualquier propuesta que se haga no la van a aceptar y no velan por el futuro y ahora cómo está el tema en litigio el juez tendrá que decidir sí realmente dañamos el interés público o no“.