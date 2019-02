Políticas públicas no deben caer en el populismo: MOS

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El gobernador del estado, el panista Martín Orozco Sandoval, advirtió que políticas públicas no deben ser vistas como una plataforma que de permanencia electoral y mucho menos que las mismas caigan en el paternalismo o en el peor de lo escenarios en el populismo, por los riesgos que conlleva de hundiría hundir al país.

Al encabezar conferencia de prensa para arrancar con el “Taller para la Integración Estrategia para la Región Centro-Bajío” junto a los estados de San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, el ejecutivo se refirió a la continuidad de proyectos estratégicos mediante planes a largo plazo elaborados por expertos, donde los próximos gobernantes del nivel que sea se ciñan a estos planes y no se llegue a improvisar cada tres o seis años con ocurrencias que luego se agotan.

De igual manera, Orozco Sandoval cuestionó la actuación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) quien está dormida, así como se ha contaminado con manejos políticos, por lo que advirtió que si no se cambia la dinámica se buscarían otras vías que lleven al acuerdo y al trabajo conjunto, como se está haciendo en esta región Centro-Bajío que está dando muestra de trabajo coordinado en materia económica, siendo un ejemplo para el resto del país.