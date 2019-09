Policías frustran dos extorsiones telefónicas

Comunicado

Aguascalientes, Ags.-En dos distintas intervenciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado evitaron que se consumaran dos extorsiones telefónicas, en las cuales solicitaban depósitos de 70 mil pesos y 3 mil dólares, sin que los delincuentes lograran su objetivo gracias a la intervención de los oficiales del grupo Dragones y de la Policía Cibernética.

En la institución bancaria ubicada en el área conocida como el cilindro, elementos de la Policía Estatal evitaron una extorsión telefónica al impedir que una persona depositara más de 70 mil pesos, dinero que le solicitaban haciéndose pasar por personal del SAT.

Los hechos se registraron cuando Policías Estatales del grupo motorizado Dragones, efectuaban sus labores de vigilancia afuera del banco Banorte cuando observaron que una persona que hablaba por teléfono celular les hacía señas, por lo que se aproximaron a la brevedad.

Sin colgar el teléfono, la persona de sexo masculino les indicó que minutos antes había recibido una llamada del número 663-115-95-49 en donde una voz masculina, que manifestó ser trabajador del SAT, le exigía un depósito de 72 mil 500 pesos a cambio de no cerrar definitivamente su negocio.

El afectado agregó, que la persona que le llamó, insistía en que no colgara el teléfono o de lo contrario se despidiera de su negociación, sin embargo era muy insistente en que efectuara el depósito lo antes posible, por lo que ya llevaba un cheque con la cantidad que solicitaba para efectuar la transacción.

Los Policías Estatales, conocieron brevemente la manera en la que lo habían contacto e identificaron que se trataba de una de las estrategias que los delincuentes utilizan para extorsionar por lo que le cortaron la llamada indicándole como proceder, evitándose así el depósito. Finalmente, el afectado agradeció la intervención de los oficiales.

En caso aparte, Policías Estatales adscritos a la Policía Cibernética, orientaron a una persona de sexo masculino que recibió una llamada telefónica y evitaron que se consumara una extorsión en la que solicitaban 3 mil dólares a cambio de no hacerle daño a él ni a su familia.

En el número de whataspp 449 3462341 en el que la Policía Cibernética atiende reportes las 24 horas del día, se recibió un reporte, en el que una persona solicitaba su intervención debido a que había recibido llamadas de los números 6863216459 y 3320107292 en las que un individuo indicaba que lo tenían vigilado, exigiéndole que depositara 3 mil dólares a una cuenta de Banamex a cambio de no hacerle daño a él ni a su familia.

El afectado indicó que se puso nervioso, por lo que empezó a consultar sus cuentas bancarias para ver cuánto dinero podría reunir, sin embargo al verlo desesperado, uno de sus familiares le indicó que lo mejor era pedir ayuda de la Policía Cibernética de la SSPE por lo que envío un whatsapp.

Inmediatamente obtuvo respuesta de los policías, quienes lograron conocer que los números de los cuales le estaban llamando eran de Mexicali y Guadalajara, además de que uno de ellos, ya habían sido identificado previamente como utilizado para extorsionar, por lo cual le indicaron que no efectuara depósito alguno, toda vez que se trataba de una extorsión.

Asimismo, le indicaron como operan estos delincuentes para obtener dinero, por lo que el afectado agradeció la intervención de la Policía Cibernética y no efectuó depósito alguno.