Policías Federales se ampararán para mantener prestaciones

Animal Político

Ciudad de México.-Tras una jornada de protestas y bloqueos, policías federales presentará un amparo este jueves 4 de julio para que se respeten sus prestaciones y antigüedad en caso de ser trasladados a la Guardia Nacional.

Así lo dio a conocer Ivan Chávez Espejel, presidente de la asociación Ciudadanos Uniformados AC.

En tanto, los policías inconformes anunciaron el cierre de la mesa de diálogo, pues aseguraron que las autoridades tienen los puntos del pliego petitorio que presentarán al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, por lo este 4 de julio continuarán en paro y congregándose en las instalaciones en Centro de Mando de la Policía Federal (Contel).

En respuesta, Durazo dijo que los policías federales que pasen a la Guardia Nacional conservarán sus salarios, prestaciones y antigüedad, como pedían los elementos que se manifestaron este miércoles.

El titular aseguró que “en ningún momento se han violentado ninguno de sus derechos que tengan que ver con sueldos, prestaciones, antigüedad, grado y todas las características administrativas que definen su situación en la Policía Federal”.

Sin embargo, descartó que continúe el bono por operatividad, ya que el nuevo cuerpo de seguridad “no va a trabajar por operativos, no vamos a traer a sus elementos de arriba hacia abajo, van a tener una adscripción permanente, en el caso que de manera extraordinaria se realicen traslados para operaciones específicas fuera de su lugar adscripción, se continuarán realizando los pagos”, dijo de acuerdo con un reporte del diario Reforma.

Aseguró que la transferencia a la Guardia Nacional será voluntaria, y se homologarán su salarios, además de que contarán con un seguro de gastos médicos privado.

Luego de escuchar el mensaje de Durazo, los policías inconformes dijeron que ampliarán el pliego petitorio que le presentarán a las autoridades en la mesa de negociación de esta tarde.

Sus nuevas peticiones son: que regresen los elementos que fueron comisionados a tareas de migración, que se respete el mando civil, y que se pongan tabuladores para liquidar a los que decidan no ingresar a la Guardia.

Sobre las peticiones, Durazo dijo “estamos abiertos a recibir planteamientos” y a resolverlos en el marco de la ley.

Este miércoles cientos de elementos federales cerraron vialidades y protestaron en la base de Iztapalapa para exigir mejores condiciones laborales y que se respeten sus derechos.

Los policías federales denuncian que se han recortado bonos y desconocen cuánto será el pago que recibirán al pasar a la Guardia Nacional.

Sobre el bono de operatividad de 9 mil 800 pesos que recibían los policías por estar desplegados en algún lugar de la República, dijo que ya no será necesario pues no habrá operativos sino que podrán optar por vivir y laborar en la región del país que más les convenga “en función de sus prioridades personales y familiares”.

“La Guardia Nacional no funcionará por operativos, no traerán elementos de un lado a otro, tendrán adscripción permanente”.

El titular de la SSPC dijo que hay opciones para los elementos que no quieran integrarse al nuevo cuerpo de seguridad.

Dijo que pueden ingresar a otras instituciones del servicio de protección federal, a la Comisión Nacional de Búsqueda, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el servicio de Aduanas, entre otros.

Sobre las evaluaciones físicas y médicas que se realizan para ingresar a la Guardia Nacional, Durazo aseguró que no son violatorias de sus derechos, ni un obstáculo para que realicen su trabajo, por el contrario son “una medida para salvaguardar su vida e integridad por los esfuerzos físicos que pueda exigir la lucha contra la delincuencia”.

Durazo dijo que se instalará una oficina de transición en los centros laborales de la Policía Federal, ahí se dará información sobre las opciones laborales dentro y fuera de la Guardia, así como asesoría jurídica y orientación administrativa para “superar la desinformación”.