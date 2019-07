Policías federales acuerdan ingreso a la Guardia Nacional

El Universal

Luego de un diálogo ríspido entre autoridades y elementos de la Policía Federal inconformes, se acordó que a partir de este viernes iniciaría el registro de los elementos interesados en formar parte de la Guardia Nacional y otras corporaciones, y de quienes solicitarían su liquidación.

El acuerdo se estableció antes de las 20:00 horas, tras varias horas de discusión intensa entre los elementos policiales que demandaban indemnización.

Además exigían que todo lo prometido por las autoridades quedara por escrito, porque no aceptarían propuestas “al aire”, sin un documento que las avalara formalmente.

El acuerdo se dio luego de que el comisario Raúl Ávila Ibarra, titular de la división de Fuerzas Federales, y Benjamín Grajeda Regalado, jefe de la División de la Gendarmería, hablaron directamente con los inconformes para aclarar sus dudas.

En su momento, Ávila Ibarra aclaró que lo correcto sería negociar la liquidación de quienes ya no quisieran formar parte de alguna corporación, pero no una indemnización toda vez que eso implicaría recurrir a un presupuesto que no está contemplado.

Lo anterior fue uno de los elementos que ocasionó una discusión entre los agentes y las autoridades, toda vez que exigían solución inmediata y no “largas”, a lo que Ávila pidió tiempo y que sería a más tardar el sábado cuando tendrían una respuesta concreta sobre ese término.

Finalmente, ante la insistencia de pocos elementos que quedaron hasta el último momento, las autoridades accedieron a iniciar a partir del viernes el registro y papeleo formal de todos los interesados en continuar en otra corporación o liquidarse.

Entre las propuestas está que los agentes que no quieran formar parte de la Guardia Nacional tengan oportunidad de integrarse al Instituto Nacional de Migración, Aduanas, Comisión Nacional de Búsqueda o Sistema Penitenciario.

Muchos de los federales continuaban inconformes y aseguraban que permanecerían alerta por si tienen que volver a tomar medidas drásticas, ya que entre sus argumentos está que su sueldo es de mil a dos mil 500 pesos a la quincena.

Lo anterior no les alcanza para nada y si se considera que a partir del 1 de julio terminó la operatividad de la Policía Federal ya no recibirían recursos como el bono de riesgo que complementaba sus gastos, argumentaron.

Sin embargo, al no obtener más respuestas y ante la inevitable desaparición de la Policía Federal, muchos elementos accedieron a buscar a partir del viernes la opción que más les convenga, bajo la visión de “al mal paso, darle prisa”, comentó Luis Ojeda, uno de los delegados que dialogó con las autoridades.

Aquí la nota: El Universal