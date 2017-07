Policías Estatales que no quieran su trabajo tendrán que irse: SAMC

Comunicación

Aguascalientes, Ags.- La corrupción no tiene cabida en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que de comprobarse que alguien actuó fuera de la ley, de inmediato será separado de su cargo y consignado ante las autoridades correspondientes, dijo contundente el titular de la corporación Sergio Alberto Martínez Castuera.

“En la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no tenemos compromisos con nadie, sólo con la sociedad, que a través de sus impuestos paga nuestros sueldos y que espera lo mejor de cada uno de los integrantes de esta dependencia en sus respectivas áreas”, subrayó.

Indicó que en esta secretaría se mantiene una depuración constante a través de la supervisión y el trabajo del Área de Asuntos Internos y de la Comisión de Honor y Justicia, que fue reconstituida recientemente.

Martínez Castuera agregó que en lo que va del año se han recibido 25 denuncias por parte de personas que se sintieron afectadas, principalmente por la aplicación de multas, cuyos expedientes serán analizados para determinar en cuántos de estos casos hay elementos para proceder en contra de los funcionarios.

Indicó que la dependencia a su cargo ha mantenido una política de puertas abiertas al interior y exterior de la corporación, mediante la cual, trabajadores, oficiales o mandos medios que presenten alguna queja o reporte, son atendidos de inmediato.

En ese sentido, exhortó a los integrantes de la dependencia a realizar sus denuncias a través de los mecanismos adecuados, ante las autoridades correspondientes y con los elementos de prueba necesarios, a fin de que se realicen las investigaciones conducentes, en las que la dependencia colaborará abiertamente.

“Ponemos a disposición de la población en general un número donde podrán denunciar cualquier abuso por parte de quienes integran la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, llámese Policía Estatal, custodio o cualquier otro funcionario que no haga su labor de manera adecuada, sólo debe marcar el número 9102055, extensiones 6653, 6612, 6614 y 6615”, concluyó el titular de la SSPE.