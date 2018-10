Policías bien portados en JM

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- La Policía Municipal de Jesús María se ha mantenido sin muchos reportes o denuncias ciudadanas por agresiones o conductas inapropiadas, ya que solo se ha presentado un solo caso que ya se está investigando, aseguró el alcalde de esta demarcación, Noel Mata Atilano.

El edil expresó que hasta el momento, únicamente se ha presentado una queja de parte de una ciudadana en contra de uno de los elementos de seguridad pública por señalamientos de abuso o de conductas inapropiadas al momento de realizar su labor.

“Hubo una persona que me mandó un mensaje en Inbox, en Messenger, en donde se sintió algo no tratada de la manera en la que a ella le gustaría, incluso le tengo una cita para que me explique su inquietud y para ver qué fue lo que sucedió”

También, el alcalde expresó que en caso de que alguna persona se sienta agredida por alguno de los policías municipales en determinado momento, se le brindará atención inmediata para investigar los hechos.

“No tenemos ningún reporte la corporación de alguien que haya hecho mal su trabajo. Siempre que viene alguna persona con alguna situación de inconformidad tratamos de atenderlo directamente con el Secretario Valentín Hernández y el atiende personalmente a quien tenga una queja”, finalizó