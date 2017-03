Policía Vial atiende parto de niña de 13 años en plena calle en 3er. Anillo

Clara Ramírez

Aguascalientes, Ags.- Un elemento de la policía vial fue pieza clave para que una bebé pudiera nacer en las mejores condiciones posibles en el interior de un vehículo particular cuyo conductor, ya no alcanzó a llegar al Hospital de la Mujer como era su intención original.

El uniformado se encontraba atendiendo un accidente que se registró sobre Siglo XXI a la altura de Rancho Santa Mónica, cuando de pronto, un hombre llegó desesperado pidiendo su ayuda, ya que trasladaba en un auto particular a una mujer en trabajo de parto.

El Sub Comandante Jorge Alonso Mercado se vio sorprendido cuando al asomarse al auto, se percató que la mujer ya estaba dando a luz y procedió a colocar en el asiento posterior a la madre de familia y ayudarla a recibir a la bebé.

Unos segundos después llegó en apoyo el Doctor Eduardo Álvarez Bravo quien se encargó de concluir con el alumbramiento y solicitar la ambulancia de la Cruz Roja para hacer el traslado final de la madre de familia con su pequeña hija.

Jennifer Elizabeth vecina de Chicahuales Jesús María comentó que en la mañana había acudido al Hospital de la Mujer debido a que ya presentaba contracciones, pero los médicos le dijeron que se regresara a su casa porque todavía no era tiempo.

Ya en su domicilio, comenzó nuevamente con dolores y en un auto particular se desplazaban por todo tercer anillo buscando llegar al Complejo Tercer Milenio, pero a la altura de Rancho Santa Mónica la cigüeña anunció su llegada.

Finalmente la madre de familia fue canalizada al Hospital de la Mujer, en tanto que la bebé fue llevada al área de pediatría del Hospital Tercer Milenio para el complemento de su atención.