Policía municipal frustra ataque a balazos de sujeto a su pareja sentimental

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Nuevamente, queda de manifiesto el compromiso de la Policía Municipal con la sociedad, luego de que en una oportuna intervención, un oficial que se encontraba franco, acudió a un llamado de auxilio de una mujer que estaba siendo violentada por su pareja sentimental quien le disparó con arma de fuego.

Los hechos se suscitaron alrededor de las 20:49 horas, cuando el elemento de la SSPM José Luis Isaías Cruz el cual se encontraba en su día de descanso, fue abordado por un menor de edad, vecino de la colonia Palomino Dena, quién le hizo saber que una pareja estaba discutiendo fuertemente por lo que era requerida su intervención, ya que al parecer el presunto agresor tenía un arma de fuego.

El oficial Isaías Cruz, acudió de inmediato al llamado de auxilio a la calle 26 de la colonia en mención, en donde al llegar observó a quien dijo llamarse Bryan Abned quien se encontraba alterado y con fuerte olor etílico por lo que actuó de inmediato desarmando e inmovilizándolo, asegurándole un arma de fuego calibre .22 con la que a decir de Rosa Esmeralda NN de 19 años de edad, la había lesionado minutos antes en el hombro.

La agraviada, presentaba una lesión en la clavícula izquierda por lo que de inmediato el oficial solicitó la intervención tanto de la Policía Municipal para poner a disposición al inculpado como de paramédicos que valoraran a la joven herida.

Al lugar, arribaron paramédicos a bordo de la ambulancia ECO-52 del ISEA quienes valoraron a la ahora lesionada en el lugar ya que no amerito traslado; así como oficiales a bordo de la unidad 0069 quienes trasladaron al detenido a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Cabe señalar que el personal operativo de la Policía Municipal actúa aún estando en días de descanso, resaltando de esta manera su compromiso social “No podemos quedarnos solo observando y no intervenir, el uniforme no hace al policía, sino sus acciones y su valentía, somos policías las 24 horas” dijo el oficial José Luis Isaías Cruz, quien cuenta con 18 años de antigüedad en la SSPM.