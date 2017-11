Policía Federal lanza campaña para que se deje de estigmatizar a sus elementos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A través de una campaña informativa la Policía Federal busca crear conciencia en la población sobre los riesgos que conlleva la estigmatización de la imagen del policía, en cualquier de sus niveles.

Destaca que a través de mensajes que se han difundido con el paso de las generaciones como por ejemplo el tradicional “Ahí viene el policía”, se ha ido tergiversando la imagen de los elementos policíacos y por lo tanto las nuevas generaciones ahora tienen una percepción distinta a a la que se tenía hasta hace unas décadas que era de total respeto y admiración.

Desde la Policía Federal comenzó a circular una imagen en la que se explica los perjuicios que trae consigo el amenazar a los menores con la llegada de policías cuando su actitud no es la más adecuada.

Bajo el título “Porqué no hay que asustar a los niños con ¡Que viene la policía!”, los promotores señalan que asustar a los pequeños con este tipo de amenazas irreales no sirve de nada, y no sólo afectan el desarrollo de los infantes sino también la imagen de los policías.

Por ejemplo se indica que si un niño se ve solo en medio de un peligro o ante una amenaza real, optará por no pedir ayuda de los uniformados, poniendo en serio riesgo su integridad.

Asimismo, desde la Policía Federal se celebra que a partir de esta campaña varias instituciones educativas han optado por incluir en sus actividades académicas las visitas de profesionales de Seguridad Pública para que les muestren la importancia de su trabajo.