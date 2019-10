Policía de Aguascalientes busca fortalecer combate al sexting

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Fortalece la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Policía Cibernética las acciones de prevención del sexting en la entidad, a través de pláticas de concientización a los adolescentes, además de poner a disposición de la población en general un número de WhatsApp para atender y orientar a quienes pudieran ser víctimas de esta situación.

El titular de la SSPE, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, señaló que lamentablemente se ha detectado que muchos adolescentes comparten a través de sus dispositivos móviles imágenes o videos de contenido sexual, que posteriormente aparecen en internet, afectado a los jóvenes que aparecen en los mismos.

Por esa razón es que instruyó al personal de la Policía Cibernética para incrementar su presencia en los planteles escolares a fin de orientar a los jóvenes sobre las consecuencias que puede generar y compartir esta información.

Indicó que de esta manera se ha detectado que los adolescentes crean grupos en los cuales todos los miembros comparten imágenes íntimas o videos, pero algunos de ellos terminan en siendo publicados en páginas pornográficas, así como en redes sociales, afectando la integridad de quien aparece en el material audiovisual, ya que posteriormente es víctima de burlas o incluso, de acoso por personas desconocidas, una vez que tuvieron acceso a dicho material.

Asimismo, existen casos en los que adolescentes, o incluso personas adultas, inician una relación sentimental y en cierto momento deciden compartir material erótico, pero esto ha generado que al concluir la relación, sea distribuido en internet.

De la misma, forma gente adulta acepta invitaciones de amistad por medio de redes sociales de hombres y mujeres por igual que no conocen, quienes ofrecen primero fotografías de contenido erótico, a fin de presionar a la víctima a que haga lo mismo, pero posteriormente ese material es utilizado para tratar de extorsionar a quien decidió enviarlo, con la amenaza de entregarlo a sus familiares si no cumple con el pago del dinero que le exigen.

Por esta razón, se exhorta a los padres de familia a que revisen los teléfonos de sus hijos con regularidad para prevenir que pudieran estar compartiendo material íntimo y en el caso de los adultos, evitar establecer relaciones con personas que no conozcan, evitando en todo momento enviar material de índole sexual.

Finalmente, la se exhorta a la población que requiera mayor orientación a comunicarse a la Policía Cibernética de través del número de whatsapp 4493462341, al número 9102055 extensión 6605 o acudir directamente a las instalaciones ubicadas en el interior del edificio de la SSPE en avenida Aguascalientes S/N en la colonia Ex Ejido Ojocaliente.