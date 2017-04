Polémico documental sobre el amor en Marruecos

El País

Hablar en Marruecos a cara descubierta, con nombres y apellidos, sobre relaciones amorosas es bastante complicado. Sin embargo, la directora de cine Leila Marrakchi ha conseguido que se expresen ante las cámaras tres parejas y varios jóvenes. El documental, el cuarto de una serie de diez capítulos sobre el amor, se emitió este domingo en el canal público 2-M, cuyos directores no dependen del Gobierno sino de un ente vinculado al Palacio Real. El film registró un éxito de audiencia (lo vieron uno de cada cuatro espectadores), pero las redes sociales se llenaron de insultos en los que acusaban al canal de emitir pornografía y banalizar la prostitución .

En Marruecos, las relaciones fuera del matrimonio están castigadas con hasta un año de cárcel. El adulterio, con dos años y la homosexualidad, con tres. Una mujer sostiene en la emisión: “Conoces a un tipo y a cada momento te está hablando de la sociedad: ‘no hagas esto, no te pongas eso, porque la sociedad no lo aceptará… Me debe amar por mi inteligencia, por mi personalidad y olvidar la sociedad. Hay mujeres que comienzan una relación con un hombre hasta el punto de perder la virginidad. Y entonces ella empieza a tener miedo de la reacción de él. ¿La aceptará él como es o no?”

Lo que más ha indignado a los internautas ultraconservadores es una joven que declara: “Yo no puedo cogerle la mano a mi pareja o compartir el afecto. Y si quieres ir al hotel, hace falta un documento que pruebe que ese hombre es tu marido. Si no, no puedes hacer el amor”. Esa mujer apelaba a la mansedumbre con la que los jóvenes aceptan esas normas: “Nos quejamos, pero finalmente somos responsables”.

Ante la avalancha de críticas, la directora señaló: “Era importante mostrar cómo esos jóvenes que no tienen medios -económicos- para casarse y no quieren esperar hasta los 30 años, aprenden el amor, que es un cosa natural”