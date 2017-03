Polémica por matrimonio igualitario puede desbordarse sí no se legisla en Ags: ISN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Urge que el Congreso del Estado se pronuncie en torno al matrimonio igualitario en Aguascalientes, antes de que se desborden los posicionamientos entre las corrientes que existen a favor y en contra, manifestó Iván Sánchez Nájera, diputado local por el PRD.

En este sentido, comentó que el Poder Legislativo se ha quedado atrasado en cuanto al tema y subrayó que para el siguiente periodo ordinario de sesiones, que dará comienzo a finales de abril entrante, deberá ser uno de los principales puntos que deberán tenerse en cartera.

“Lamentablemente con los rezagos con que iniciamos, en el Congreso reaccionamos muy tarde y aún no existe un planteamiento en comisiones. Por ello vemos que la inquietud de la sociedad se está desbordando y ante la falta de pronunciamiento del Congreso puede ser caldo de cultivo para una confrontación social que nadie le conviene”, declaró Sánchez Nájera

En días pasados, el Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes (FNF) ha reiniciado manifestaciones en sesiones del Congreso del Estado y del Registro Civil en defensa de “la familia natural”. Algunos de sus dirigentes han señalado al diputado del PRD por cerrarse al dialogo con ellos. Situación que Sánchez negó.

“Estamos con los derechos humanos y sí hay apertura. He platicado con Carlos (García Villanueva, vocero del FNF) y me invitó a una reunión, donde desgraciadamente no voy a poder estar, pero sí acudirán representantes míos pues me interesa mucho escuchar sus planteamientos”, respondió.

– ¿El Frente de la Familia se presta para el dialogo?

– Por mi parte sí, se han acercado conmigo y han platicado. No veo una cerrazón de su parte.