Podrían volver los retenes de la PROESPA para detectar vehículos contaminantes

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- Adelanta el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA), Carlos Rodrigo Martín Clemente, que podrían retomarse los retenes para detener a los automóviles que sean detectados contaminando ostensiblemente.

Esta medida se instauraría de nueva cuenta en caso de que los propietarios de vehículos automotores no acudan a hacer la verificación respectiva y que de este modo se emitan al aire menos sustancias contaminantes.

“Todo depende de la respuesta de la ciudadanía y los operativos como tal no se detuvieron, lo que sí, es que dejamos de hacer los puntos de revisión pero de todas formas se estaba haciendo el patrullaje, si está en la mira poner estos puntos de revisión”.

El funcionario estatal recordó que anteriormente estos operativos se cancelaron después de las constantes quejas de algunos diputados locales que se oponían a la implementación de los retenes, por lo que se tuvo que dar marcha atrás.

Sin embargo se harían algunos cambios, como el hecho de solo detener y remitir al corralón a los que contaminen ostensiblemente y no tengan su verificación, en caso de que aquellos que no arrojen humo desde sus escapes, pero no hayan cumplido con el requisito, entonces se les dará una llamada de atención y se le podría aplicar la multa correspondiente, pero se le dejará seguir circulando.

Martín Clemente añadió que aquéllos automovilistas que acudan a hacer su verificación vehicular en los primeros 10 días del mes que les corresponda se harán acreedores a un descuento del 10%.