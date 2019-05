Podrían sancionar a padres de Aguascalientes que no lleven a sus hijos a la escuela

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Estudian aplicar sancionarse a padres de familia que no cumplan con la obligatoriedad de que sus hijos acudan a la educación básica, indicó el diputado local Mario Valdez Herrera.

El también presidente de la comisión de Educación del Congreso citó que esta fue una petición surgidas durante el parlamento infantil, celebrado el año pasado.

“Fue una propuesta durante el parlamento infantil de diciembre pasado, en donde nos señalaban que si hay sanciones para otro tipo de situaciones, también debería de haber para y los papás que no lleven a sus hijos a la escuela”, consideró Valdez Herrera.

– ¿Si se podría sancionar?

– Sí debe de haber una responsabilidad directa, pues ya pronto la educación superior también será obligatoria y no podemos caer en la laxidad de que los alumnos hagan lo que quieran.

El legislador del Partido Nueva Alianza indicó que, de aprobarse, las modificaciones serían en la Ley de Educación como en la Ley de Niños, Niñas y Jóvenes.