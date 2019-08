Pocos van a los museos en Aguascalientes, reconoce diputado del PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Es necesario regular la situación de los museos en Aguascalientes, señaló el diputado panista Dennys Gómez Gómez, quien adelantó una iniciativa al respecto.

“Queremos generar esa regulación pues no la hay. Realmente no hay una coordinación de los entes como los museos, que se puedan prestar para otros eventos, generarles un presupuesto, ver si podemos abrir nuevos museos”, indicó

El también presidente de la comisión de Juventud del Congreso abundó que además falta promover que los estudiantes de enseñanza básica acudan a estos espacios.

“Si los adultos no conocemos que existen, menos los niños”, subrayó.

Gómez Gómez consideró que al Instituto Cultural de Aguascalientes le hacen falta más facultades para mejorar el tema en lo particular.

“Es un proyecto muy padre, pues la cultura está muy dejada de lado y un ser humano debe tener cultura en su formación y los museos son una herramienta para eso”, adicionó.

– ¿Si están olvidados los museos?

– La verdad es que sí están olvidados los museos aquí en Aguascalientes.