Poco ético que López y Morquecho busquen reelección por vía pluri: Landín

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Resulta poco honesto buscar la reelección como diputado por la vía plurinominal cuando llegaste por esa instancia, cuestionó la legisladora priista Elsa Amabel Landín Olivares.

En este sentido, la representante priista estableció que es una facultad que se puede establecer en los estatutos de cada instituto político, pero que en la práctica no genera una imagen positiva.

“Cuando eres presidente de un partido y tienes la capacidad de decisión sobre quiénes van o no van, cuando tus estatutos de partido te lo permiten, no estás violando la ley. Puedes violar elementos básicos de la ética o de la honestidad”, argumentó Landín Olivares.

La actual Legislatura del Estado será la primera de la etapa moderna en donde los diputados podrán buscar la reelección por un segundo periodo.

De ellos, los plurinominales Sergio Augusto López Ramírez, del PVEM, y Jesús Morquecho Valdez, del PES, ya anunciaron que buscarán reelegirse por la misma vía de representación proporcional.

Aunque Landín Olivares no los mencionó por sus nombres directamente, si consideró que López y Morquecho no deben engañar a los electores: “si decidimos ponernos a nosotros mismos para reelegirnos por la plurinominal, es una decisión que tomamos, pero no le mintamos a la población y asumamos el costo positivo o negativo de estas decisiones”.

Cabe mencionar que tanto López Ramírez como Jesús Morquecho son dirigentes o forman parte de la directiva de sus respectivos partidos.

Landín Olivares también buscará la reelección como diputada, aunque contendiendo por uno de los distritos locales.