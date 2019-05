Pleitos internos de Morena deben ser lección para todos los partidos:Ruelas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) Ignacio Ruelas Olvera, advirtió que lo que está ocurriendo en Morena con una serie de impugnaciones en sus candidaturas, debe ser una gran lección para la democracia interna de todos los partidos políticos.

El funcionario electoral fue contundente al señalar que la democracia interna en los partidos no debe ser un juego, donde deben de tomarse en serio los procedimientos que nacen de sus documentos básicos, declaraciones de principios, programas de acción y estatutos, para hacer las nominaciones correctas.

-¿Pero no se ha convertido en una “chunga” que un día impugnen y al otro también, no se pierde credibilidad?

-Bueno, no sabría calificarlo porque es un tema interno de ellos, pero me parece que no han tomado con seriedad sus documentos básicos.

-¿Esto afectará en el electorado al momento de votar?

-Yo creo que al electorado le afecta todo lo que no sea seriedad, podemos estar tristes, estar alegres y bromear, siempre y cuando la vida se vea con total seriedad.