“Plaza Sésamo” tendrá a su primer personaje sin hogar

Ciudad de México.-La serie infantil de la televisión “Sesame Street” (Plaza Sésamo, en español) contará por primera vez en la historia con una protagonista sin hogar, una experiencia con la que sus creadores buscan dar esperanzas a niños que puedan estar en esa misma situación.

Lily -una marioneta de un brillante color rosa- relatará la experiencia de vivir en una familia que va de albergue en albergue o pasando tiempo con familiares porque no se pueden permitir tener un techo, según informan medios locales.

La idea de la productora sin ánimo de lucro Sesame Workshop surge como respuesta a los 2,5 millones de niños a nivel nacional que no tienen una casa, de acuerdo con los datos del Centro Nacional sobre Familias Sin Hogar de Estados Unidos, una cifra que en Nueva York -donde se graba la serie- alcanzó a uno de cada diez estudiantes el pasado año escolar.

Lily ya apareció en el “show” hace siete años, en 2011, en un programa especial donde contaba de manera tímida los problemas que tenía su familia para poder comer.

Muchas de las familias con inseguridad alimentaria (esto es, que no tienen un acceso consistente a una dieta apropiada para tener vida saludable) suelen acabar sin techo, en tanto que la dificultad para poner un plato sobre la mesa señala la existencia de una inestabilidad económica.

Este nuevo desarrollo de la trama de Lily, sin embargo, se emitirá en tres videos diferentes en el canal de YouTube de “Barrio Sésamo”, así como diversos materiales educativos para que profesores y trabajadores sociales puedan tratar este asunto con sus alumnos.

El objetivo final de estos videos y libros es que los niños sean más sensibles al drama de estar sin techo y que ayuden a otros que están sufriendo esa experiencia a que no se sientan solos.

“Pensamos la experiencia de estar sin hogar como un asunto de adultos y no siempre lo vemos a través de la perspectiva de un niño. ‘Barrio Sésamo’ tiene la capacidad única de hacer esto: ver temas difíciles a través de la mirada de un niño”, aseguró Sherrie Westin, la presidenta de impacto global y filantropía de Sesame Workshop, la organización benéfica que produce la serie.

“Plaza Sésamo” ha tratado otros asuntos relacionados con la inclusión: el año pasado presentaron a Julia, una niña autista, y en 2002, el show en Sudáfrica introdujo un personaje con VIH, como una forma de luchar contra su estigmatización.