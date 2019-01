Plantea PAN cárcel a quien abandone adultos mayores en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado panista Alejandro Serrano Almanza propuso modificaciones al Código Penal del Estado con el fin de aplicar penas carcelarias para quien abandone o maltrate a una persona de la llamada tercera edad.

“Hemos visto incrementándose el abandono hacia los adultos mayores y es por ello que presentamos esta iniciativa de reformas al artículo 138”, definió.

Serrano Almanza dijo que estos cambios generarían sanciones para quien cometa dichos actos, por lo cual se le aplicarían castigos que van desde los tres meses hasta los dos años, además de 25 a 50 días de multa y lo que resulte para resarcir a la persona.

“La idea es no hacerlo coercitivo, sino hacer un llamado a la solidaridad y generar conciencia entre la población”, abundó.

El legislador por el PAN indicó que tan sólo en diciembre último se reportaron 12 casos de abandono de adultos mayores canalizados por el DIF Estatal; únicamente en la capital del estado. Por lo cual no descartó que exista un mayor número de hechos en el resto de los once municipios.

“Vemos una apatía social y humanitaria, un abandono de nuestros semejantes. Requerimos un país con más solidaridad”, reiteró.