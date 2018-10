Plantea GobAgs a AMLO dos nuevas carreteras y terminar hospital de Pabellón

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El gobierno panista del estado ha planteado a la futura administración presidencial dos proyectos prioritarios para su culminación, indicó Jesús Santana García, coordinador general de gabinete del Ejecutivo local.

Estos serían los casos de proyectos carreteros que conecten con Jalisco y Zacatecas, además de la construcción del hospital en el municipio de Pabellón de Arteaga, el cual va para cinco años que se encuentra en obras.

“Durante la visita que hizo en días pasados el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dejó claro que terminará con lo que llamó las políticas de elefante blancos, aquellas obras que quedan inconclusas y nos ayudará a concluirlas. Lo cual agradecemos”, informó.

Santana García amplió que los proyectos carreteros incluirán una vía que conecte con el municipio jalisciense de Villa Hidalgo, reconocido por su industria textil; así como otra arteria al norte con Zacatecas.

En cuanto al nosocomio al norte de la entidad, el coordinador de gabinete apuntó que se cuenta con un avance del 75 por ciento, pero que debido a la falta de recursos no se ha podido terminar.

“El equipamiento incluso ya lo tenemos presupuestado. Nos interesa el caso de un acelerador lineal que ayudará para curar enfermedades de cáncer y construir un búnker especial porque este tipo de instrumentos generan condiciones especiales para su construcción”, abundó.

No obstante, el funcionario aclaró que de momento no se conoce la manera en que se bajarán los recursos de la Federación a partir del 1 de diciembre.