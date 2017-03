Placebo celebra 20 años con gran concierto en México

OEM

CDMX.- La banda británica Placebo, una de las más representativas del rock alternativo, armó una gran fiesta de cumpleaños ante casi ocho mil personas, durante el concierto que ofreció en esta ciudad, como parte de su tour mundial.

Luego de cancelar, el sábado pasado, el espectáculo que ofrecería en el Coliseo de Mérida en Yucatán, debido a que uno de sus integrantes se encontraba enfermo, aunque no se especificó quien ni de qué, Brian Molko y Stefan Olsdal brindaron un “show” inolvidable para sus fans en el foro Pepsi Center WTC.

Con duración de poco más de dos horas, el repertorio musical estuvo conformado por unos 25 temas que resumieron lo más sobresaliente de su trayectoria.

“Pure morning”, “Loud like love” y “Jesus´son”, fueron los temas con los que Placebo inició, la noche del lunes, ante un público eufórico que esperó varios años para volver a ver a los artistas que festejan con su gira “20 years of Placebo”.

“Muchas gracias a todos. Buenas noches hermanas y hermanos, bienvenidos a nuestra fiesta de cumpleaños”, expresó en perfecto español, el vocalista Brian Molko para luego entregar “Soulmates”, seguida de “Special needs”.

Pendientes de cada detalle que captaban a través de su “smartphone”, los seguidores de Placebo se mostraban emocionados y con cerveza en mano exclamaban el inicio de “Lazarus”.

“¡Qué calor, eh!”, señaló el también guitarrista Brian para luego compartir “Too many friends” y “20 years” con la que manifiestan las emociones que les produce llegar a su primer 20 aniversario como profesionales.

Uno de los momentos más álgidos del concierto se vivió con “I know”, que gargantas desgañitadas corearon de principio a fin.

“Devil in the details”, “Space monkey” y “Exit wounds”, continuaron en el repertorio que Placebo, pero ante los primeros riffs de “Protect me from what I want”, el público comenzó a vibrar.

Frente al escenario, en un mismo lugar, ahí estaban los jóvenes que recién descubrieron a la banda, pero también aquellos veteranos que la siguen con fidelidad y pasión desde hace dos décadas.

“Gracias, gracias, David. Te extraño mucho”, dijo el cantante al concluir “Without you I’m nothing”, que fue enmarcada por varias imágenes en la pantalla del cantante británico David Bowie, fallecido en enero del año pasado.

“36 degrees” y “Lady of the flowers” fueron los siguientes temas, pero al concluir este último, los músicos se quedaron quietos durante cerca de dos minutos, tiempo en que sus fans los ovacionaron con gritos y aplausos.

“México, muchas, muchas gracias, sinceramente. Es el tiempo, es la hora de la fiesta”, resaltó Brian Molko para luego anunciar la fiesta a través de “For what its worth” y “Slave to the wage”, con los que el público comenzó a saltar y bailar desde su lugar.

“The bitter end” anunciaba el final, y aunque parecía que así sería, luego de transcurrir unos cinco minutos, los músicos regresaron a escena para provocar la euforia de las siete mil 700 personas con “Nancy boy”, “Infra red” y “Running up that hill” con las que se despidieron de sus fanáticos casi a la medianoche.

La gira de Placebo por México continuará el 29 de marzo en Puebla; 31 del mismo mes en el festival Pa’l Norte, en Monterrey; 1 de abril en Guadalajara, 3 de abril regresan a la Ciudad de México, y el 5 de abril en Querétaro.