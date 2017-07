Piden no arrojar desechos de gran tamaño a contenedores de basura del MuniAgs

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En esta temporada de lluvias es necesario depositar los desechos de gran volumen en el lugar adecuado. Muebles, electrodomésticos, ramas, escombros u otros objetos inservibles dañan el sistema hidráulico de los camiones recolectores, por lo cual, no deben colocarse cerca o encima de los contenedores. Es necesario llamar al teléfono 9 12 23 33 para que personal del Municipio los recoja.

El Secretario de Servicios Públicos, Héctor Eduardo Anaya Pérez, indicó que este tipo de desechos requiere un tratamiento especial, ya que, al no ser levantados por el camión y permanecer en la vía pública, favorecen la atracción y reproducción de animales transmisores de enfermedades, propician accidentes y alteran el entorno y la comunicación vial.

“Estos residuos, llamados residuos voluminosos debido a su gran tamaño y composición, no deben colocarse ni en los contenedores ni en la vía pública, ya que el sistema hidráulico del camión recolector no está diseñado para compactarlos y por lo tanto no debe recogerlos. Al permanecer ahí ocasionan desaseo y podrían provocar un accidente. Además, esta acción puede sancionarse de acuerdo al artículo 1574 del Código Municipal vigente”, explicó el titular de la secretaría.

Anaya Pérez informó que para el adecuado depósito de desechos de gran volumen, la Presidencia Municipal de Aguascalientes cuenta con el Punto Limpio, un sitio especialmente diseñado para el tema y que cuenta con los contenedores adecuados.

El Punto Limpio está ubicado en la esquina de las calles 30 de Septiembre y 30 de Julio del Fraccionamiento Morelos II y tiene un horario de atención de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

Se reciben muebles, colchones, electrodomésticos, escombro, ramas y residuos de poda; materiales como cartón, papel, plásticos, vidrio, metales, radiografías, aceites vegetal y de automotores, medicamentos caducos, lámparas fluorescentes, cartuchos de impresión, pilas, PVC contaminado, línea blanca, acumuladores, envases de aerosoles y pintura.

El secretario recalcó que se cuenta con el servicio especial de recolección a domicilio, el cual debe solicitarse al teléfono 9 12 23 33, ext. 25 73 de 8 a 15:30 horas y a la ext. 25 71 de 15:30 a 19 horas, de lunes a viernes.