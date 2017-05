Piden más dientes al INE para fiscalizar reeleccionistas

Andrés Rojo

Aguascalientes.- Es necesario intensificar los procesos de fiscalización para la verificación de los recursos de las instituciones de gobierno que hacen financiamientos a campañas de políticos que buscan reelegirse a los cargos, así lo comentó Ignacio Ruelas Olvera, vocal ejecutivo del INE.

“Con la reelección sin separación del cargo tendríamos un problema de orden legal que va a violentar el Artículo 134 constitucional y el propio 41 porque son contundentes los mandatos constitucionales en el manejo de los recursos públicos de que no pueden andar en las campañas”.

En el caso de la reelección de los plurinominales, señaló el funcionario estatal, dependerá de cada estado de la República.

“El sistema de partidos establece que al momento de protestar todos son representantes populares y ahí la ley no distingue ya entablada la Legislatura entre mayoría y minoría, una asamblea es un conjunto de minorías que son representantes populares, en todo caso habrá estados, habrá circunstancias en donde la legislación no ha sido lo suficientemente clara”.

El vocal ejecutivo finalizó con la importancia que tiene que a nivel federal aun esta pendiente la constitución de leyes reglamentarias en varios de los puntos del Código Electora, como lo es la reelección, lo cual es necesario que se defina antes de septiembre para que se pueda aplicar en el proceso electoral de 2018.