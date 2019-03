Piden en Morena candados para evitar aspirantes “gandallas” como Luis Salazar

Gilberto Valadez

Aspirantes como Luis Salazar quedaron expuestos desde su registro como precandidato a la alcaldía de Aguascalientes, manifestó Cuitláhuac Cardona Campos, delegado en funciones de presidente de Morena.

“Nos retrata de cuerpo entero aquellos que se agandallaron hasta para formarse. Imagínense personas así en el ejercicio municipal”, cuestionó en conferencia de medios.

Y es que Salazar, ex funcionario del pasado gobierno priista, fue exhibido en video al no respetar lugares e introducirse de manera burda en la fila de registros para la lista de precandidatos de Morena a la presidencia municipal.

Cardona Campos señaló que en el futuro deberían de ponerse candados y evitar ese tipo de perfiles. “Para que no se registren personas que no cumplen con los principios mínimos de comportamiento ético”.

En torno al caso de Francisco Méndez Serna, precandidato a la alcaldía de Pabellón de Arteaga, quien está señalado por presuntamente haber arrollado y dar muerte a una persona mientras conducía en estado de ebriedad, el dirigente morenista dijo que se tomarán cartas en el asunto.

“Son aspectos que se tienen que revisar en la selección de candidatos. No lo detectamos, pero lo enviaremos a la comisión nacional de elecciones para informar de este hecho”, apuntó.

El pasado martes 26 se realizó el registro de precandidatos de Morena para las once alcaldías del estado, contabilizando más de 200 aspirantes. El 5 de marzo se anunciará un primer filtro de aspirantes y la lista final de candidaturas tiene como límite el 10 de abril.

Cardona insistió que el único rival de Morena en los comicios será el PAN, que gobierna en el municipio capital. Descartando posibilidades en el PRI, “cuando tiene la intención del voto menor al 10 por ciento” y al PRD, “que está en bancarrota”, dijo.

foto cortesía del Hidrocálido