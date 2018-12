Piden diputados retirar concesiones por no mejorar servicio de transporte

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Patricia García García, hizo un llamado para que el gobierno del estado retire los títulos de concesión a los propietarios de las unidades que no estén brindando el servicio de transporte público como lo marca la ley.

Indicó que hace unas semanas, cuando se fueron a paro técnico algunos concesionarios, se fijó el compromiso de mejorar las condiciones en las que se estaba brindando el servicio a cambio de que se les autorizara un incremento en las tarifas, sin embargo hasta el momento muchos de ellos no han mostrado interés en mejorar la prestación del servicio.

“Eso tenemos que revisarlo, que se apliquen, que sea las autoridades competentes que asuman esa responsabilidad puntual. Como les dije nosotros estamos a favor del ciudadano y vamos a estarlo respaldando en todo momento. ¿Qué medidas, porque se insiste y se insiste pero no pasa nada? Medidas principalmente que ponen en riesgo la misma concesión”.

Patricia García aseveró que desde la Comisión del Transporte Público se le dará seguimiento a los temas que son más sensibles para la ciudadanía, luego de que ya se concluyó con el análisis y la aprobación de los temas más fuertes para el Congreso Estatal, como las cuentas públicas y el Paquete Económico Estatal 2019.

“Ya la comisión de hecho está trabajando en eso y no va a tardar, tenemos que aplicarnos porque ya es una demanda, es una voz muy fuerte de la ciudadanía que lo exige, ya no estamos a que si se ocurre, ya no tenemos tiempo y si tenemos que atenderlo”.