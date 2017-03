Piden ayuda para frenar actos de corrupción y prepotencia del rector de la UPA

A QUIEN CORRESPONDA

Aguascalientes, Ags.- Ante los eventos suscitados en las Universidades Públicas del Estado, como fue en la UTNA con el tráfico de influencias donde se le puso en evidencia a la maestra Jovita con el hecho de haberle dado un título de nivel licenciatura a una persona de la Universidad sin haber estudiado se están realizando investigaciones en la Universidad Tecnológica de Calvillo por malversación de fondos, porque no hacerlo en la Universidad Politécnica de Aguascalientes, sabiendo que su titular el Doctor Eulogio Monreal Avila, Hermano del ex gobernador de Zacatecas, el cual se debían favores con el anterior gobernador, Carlos Lozano de la Torre, por lo que fue el favor cobrado de ponerlo al frente de la UPA.

También es una fichita ya que es una persona acostumbrada a vivir del erario, tomando en cuenta que ha tenido cargos públicos en el estado de Zacatecas por las influencias de su hermano cuando era gobernador, cargos importantes, como en el ISSSTE de Zacatecas, docente del área de derecho de la UAZ, donde hasta la fecha sigue cobrando su cheque sin trabajar ahí.

Desde su llegada a la UPA, comenzó con el tráfico de influencia, metiendo a su gente de Zacatecas en diversos puestos de la Universidad, comenzando con su mafia interna, con toda esa gente a su favor y a su disposición, tanto que a su chofer personal lo llegara a mandar a Zacatecas cuando aquí podía encontrarlos, a sus asistentes les ordenaba comprar lechón o algo para cenar en horarios fuera de trabajo, de estos temas un sin fin de ellos, pero vamos a lo más importante:

1.- Todo empezó con la venta del tepetate que se quitó para hacer los campos de futbol de la UPA, donde sacaron centenares de camiones de tepetate, sin que ese dinero se reportara para la Universidad (involucrado) también el director de Vinculación, el Ing. Eduardo Contreras Barba, cómplice de sus fechorías, de igual forma al jefe de departamento de deportes, Salvador Ortega, vecino de Zacatecas (otro de sus recomendados) los cuales estuvieron involucrados en esta fechoría, cabe destacar contralora Patricia Morales Zamarripa estuvo enterada de esto, sin hacer nada al respecto, debido a no arriesgarse a perder su trabajo por represalias del Rector, incurriendo también ella en una falta grave por no reportar esto a la SEFIRECU, por lo que ella contratada para reportar cualquier anomalía en la Universidad y no lo hizo, en la misma situación está la contadora Mónica Valdés quien se jactaba de ser recomendada y protegida del gobernador Carlos Lozano de la Torre.

2.- Para variar y atendiendo a su vandidad malograda, se para el cuello gritando a los 4 vientos que con personal de servicios generales se construyó un baranda perimetral para la Universidad y es cierto, ¿pero donde quedó la malla ciclónica que estaba antes? en lugar del baranda, pues está en su rancho en el vecino estado de Zacatecas en Fresnillo, otra felonía más a su cuenta, ya que eso no tiene otro nombre más que robo de propiedad de Gobierno.

3.- Aprovechando que se ocupaba material para el barandal antes mencionado y como nadie revisa nada para no arriesgar el enojo del Patriarca de la UPA, perdón del Rector de la UPA, se compró material con dinero de la Universidad para fabricar un portón para su casa con un costo de 80, 000 pesos, el cual está siendo fabricado por personal de servicios generales que están a la entera disposición de su patrón Eulogio Monreal Avila.

4.- También hay que recordar que durante la campaña de sus hermanos en Zacatecas utilizaba vehículos y recursos de la UPA para apoyarlos, fuera el día que fuera, mandando también personal de la UPA de sus confianzas para realizar dichos apoyos a la campaña.

5.- También durante la campaña de Lorena Martínez, el rector Eulogio Monreal, obligó a personal de la UPA a apoyar durante todo este periodo, con vehículos y recursos de la Universidad sin escatimar en gastos que surgieran.

6.- Sigue lo bueno, su asistente personal la Maestra en Ciencias, la ingeniero en Ingeniería Industrial Ana Carmen Martínez egresada de la UPA, se hizo maestra de igual forma como lo hizo Jovita en la UTNA, con tráfico de influencias del Rector Eulogio Monreal, ya que fueron mínimas las asistencias a clase y a su vez obligó a los tutores de la tesis a firmarla ya que no había acreditado el título de maestría.

7.- En contubernio con su cómplice de fechorías, el Director de vinculación, el ingeniero, Eduardo Contreras Barba, encargado de los proyectos PEI de la Universidad se han aprovechado de estos recursos para beneficio propio, como desvíos de dinero y se destinan para otras cosas, por lo que solicitamos se investigue y se hagan las auditorías apoyados con el área de contabilidad de la Universidad, ya que inflan las facturas para poder desviar el dinero.

8.- Actualmente las canchas de futbol de la Universidad son rentadas los fines de semana sin reportarse esos ingresos al área de contabilidad de la UPA, quedando en manos de……. El rector, el director de vinculación o el encargado de las canchas.

9.- En nuestras reuniones con docentes y la rectoría, nos trata como esclavos al no estar de acuerdo con sus ideas retrógradas y amenaza con corrernos, se para el cuello con logros de la Universidad, cuando la institución camina por inercia de sus anteriores Rectores.

10.- Pedimos la intervención del señor Gobernador, del representante de educación, del representante de SEFIRECU en el estado, así como de la autoridad de las Politécnicas a nivel nacional.

11.- La directora de Planeación y al Secretario Académico están planeando bajar de puesto para que en caso de que llegue un nuevo Rector no sean despedidos y seguir tapando los malos manejos de la rectoría de Monreal Avila.

Salven por favor a la UPA.