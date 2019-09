Piden apoyo para identificar los 37 cuerpos encontrados en Jalisco

Redacción

Zapopan, Jal.- Luego de que se hiciera el hallazgo de por lo menos 119 bolsas con restos humanos, pertenecientes a 37 personas en la colonia La Primavera, de Zapopan, el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (Fundej) pidió el apoyo del Gobierno federal para conocer la identidad de los cadáveres.

“Hasta el momento se han armado nueve cuerpos completos, 16 cuerpos incompletos, hay seis cabezas libres, seis torsos libres, extremidades y demás”, explicó el coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno estatal, Macedonio Tamez.

Tamez acentuó que, tras el hallazgo del pozo, se dieron cuenta de que el cuerpo más reciente tenía aproximadamente tres días de haber sido asesinado. “Y de ahí para atrás”, dijo.

La Fundej solicitó a Andrés Manuel López Obrador la entrega de recursos materiales y económicos para esta labor y la incorporación de un equipo especial conformado por genetistas, criminalistas, antropólogos sociales y forenses, así como de agentes del Ministerio Público.

Guadalupe Aguilar, vocera de Fundej, resaltó que además buscan que se les tome en cuenta para la identificación de los cadáveres. “Queremos que se hagan todos los peritajes porque queremos resultados judiciales”.

Aseguró también que pese a la cantidad de restos recuperados, no existe riesgo de colapso en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Sin embargo, el exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, auguró una nueva crisis dentro de la dependencia, tal como ocurrió hace casi un año, cuando se dio a conocer el caso de “los tráileres de la muerte”.

“Desafortunadamente está peor que en aquella época. No hay espacio en los refrigeradores, no sé dónde los vayan a tener ahora y en qué condiciones. Creo que tienen más de 600 cuerpos ahí en el refrigerador que construyó la administración pasada antes de irse. Yo no sé qué van a hacer con estas 119 bolsas ahí, en cuánto tiempo van a desahogar y cómo van a identificarlos, si la gente que lo hará está capacitada”, expresó.

Actualmente, está en proceso la contratación de más peritos forenses para aumentar la capacidad de análisis.

Con información de El Informador.