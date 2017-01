Piden al SNE más empleos en Calvillo

Redacción

Aguascalientes.- En reunión con el subsecretario del Trabajo de la Administración Estatal, Oziel Guerrero de Anda, el alcalde del Municipio de Calvillo, Adán Valdivia López, destacó la necesidad de contar en esta demarcación con mayor vinculación entre empleadores y quienes requieren integrarse en el campo laboral.

Agradeció la disposición del funcionario estatal para coordinarse en esta tarea, con la cual se podrían ampliar las posibilidades de espacios laborales, con los cuales mejoren las condiciones de vida de los calvillenses.

En este sentido, precisó que ante el panorama adverso que se avizora en el tema económico a nivel nacional, es fundamental que las familias tengan la certeza de que podrán contar con el sustento diario, a través de trabajos bien remunerados, que les permitan a los empelados desempeñarse y crecer en el ámbito personal y profesional, donde además cuenten con prestaciones de Ley.

Es importante considerar a los grupos de mayor vulnerabilidad, pues hay jóvenes que recién egresan de su preparación profesional y requieren integrarse en el campo laboral, sin embargo no cuentan con la experiencia necesaria, lo que en muchas ocasiones es motivo de que no se les tome en cuenta para la vacantes, mientras que está también el caso de personas que por tener más de 40 años, no se les ofrece ninguna oportunidad de trabajar.

El presidente municipal precisó que se hará un esfuerzo conjunto con el Servicio Nacional de Empleo para acercar la información sobre las vacantes laborales, sí como adherir el perfil de quienes buscan empleo para que se vinculen a través de la plataforma con que dicha instancia cuenta.