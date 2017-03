Piden abogados eliminar el rezago al nuevo fiscal de Aguascalientes

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Francisco Franco Ruiz Esparza, presidente del Colegio de Abogados, señaló que la única petición que le tiene a René Urrutia de la Vega, nuevo fiscal general del estado, “es que empiece a trabajar en lo importante para la procuración de justicia y dé los resultados que espera la sociedad, sobre todo eliminando el rezago provocado por el anterior sistema de justicia penal, lo que provocó muchos casos de impunidad encarpetados”.

Sin tapujos, le pidió al funcionario que cambie el sistema desde adentro, incluidas las reglas y la atención al público, la cual considera deficiente. “Debe de haber rapidez y buen modo para atender las peticiones y propuestas de la sociedad que llega para presentar una demanda, además de difundirles todo lo referente al nuevo sistema de justicia penal”, precisó.

Más allá de los 11 meses que estará en el cargo, consideró que es tiempo suficiente “para dejar huella y sentar las bases para capacitar a gente profesional dé la cara y no evasivas a quien busca encontrar justicia y se encuentra con burocracia y malas caras. Si no les gusta su trabajo, no sé qué hace la gente allí”.