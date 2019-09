Pide senador de Aguascalientes a panistas dejar de lado intereses personales y de grupo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El Partido Acción Nacional no debe repetir los fallos que le llevaron a entregar el poder en Aguascalientes, reconoció el senador panista Juan Antonio Martín del Campo, quien citó los conflictos internos cuando el blanquiazul perdió la alcaldía de la capital en 2007 y después la gubernatura en 2010.

“Ya tuvimos experiencias amargas en esos años con los pleitos y no queremos cometer esos errores. Al contrario debemos ver qué hicimos mal en el pasado, mejorar lo que hacemos bien y trabajar unidos”, subrayó.

En medio de una supuesta ruptura entre el gobernador Martín Orozco y la alcaldesa Teresa Jiménez, ambos panistas, el senador destacó que el partido viene de una contienda interna por definir sus candidatos a las pasadas elecciones por las once alcaldías y donde no hubo fracturas.

“Dejar de lado los intereses personales y de grupo. Yo ya lo hice y lo seguiré haciendo por la institución y el estado. Ojalá los demás actores políticos tengan esa sensibilidad”, insistió.

Considerado un aspirante del PAN a la gubernatura para 2022, Martín del Campo negó división con la alcaldesa Jiménez quien también es una de las cartas hacia el Ejecutivo.

“Hay una muy buena comunicación con la alcaldesa. La he apoyado y le deseo lo mejor en los próximos días que va a tener su segundo periodo”.

– ¿Es una carrera de dos en el PAN?

– Hay muchos actores políticos que van a querer en esta contienda, pero falta mucho tiempo.

Desde 2016, el PAN encabeza gobierno del estado, cuatro municipios y es primera fuerza en el Congreso.