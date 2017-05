Pide PRD denunciar a funcionarios del IEA que desviaron recursos

Clara Ramírez

Aguascalientes, Ags.- Con motivo del Día del Maestro, el presidente estatal del PRD Emanuelle Sánchez Nájera, urgió al gobierno de Martín Orozco Sandoval a interponer las denuncias correspondientes ante los ex funcionarios del Instituto de Educación de Aguascalientes que hayan incurrido en actos de corrupción o en desvíos de recursos.

De acuerdo al líder del sol azteca en la entidad, el boquete financiero del IEA es de varios cientos de millones de pesos por lo que la autoridad estatal debe esclarecer la utilización de los recursos durante el sexenio anterior.

“Se puede hablar de cientos de millones de pesos, como ejemplo está el caso de las computadoras, un fraude cometido en perjuicio de la educación de tan sólo 300 millones de pesos, esto sin mencionar a los aviadores y la canonjía magisterial”.

Sánchez Nájera subrayó que no sólo se busca que quiénes hayan incurrido en un mal desempeño de sus funciones en el IEA paguen con cárcel sino que también sean obligados a resarcir el daño a las arcas públicas.

Con el monto que se logre recuperar se podrían emprender otras acciones para mejorar la calidad educativa en el estado como dar mantenimiento a los planteles escolares o para la adquisición de material didáctico que actualmente se obtiene con los recursos de las cuotas escolares pagadas por los padres de familia.

Del mismo modo, Emanuelle Sánchez Nájera se pronunció en contra de la disminución del incremento salarial que desde los últimos años se ha convertido en una promesa incumplida para el sector magisterial.

“De seguir así, dentro de siete años no habría aumento salarial, contrario a lo que ocurre con la inflación, con los productos de la canasta básica y los múltiples servicios que pagan los ciudadanos además de los impuestos; esos suben como la espuma, con esos no hay tregua, históricamente van a la alza y no hay planes de quererlos desaparecer”.