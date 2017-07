Pide PRD a MOS que diga sí habrá o no reemplacamiento en Ags

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Emanuelle Sánchez Nájera, presidente estatal del Partido de le Revolución Democrática (PRD), en la entidad, lamentó el silencio del gobernador, Martín Orozco Sandoval, respecto a un posible reemplacamiento que genera una ola de rumores en diversos ambientes políticos, “como si dejara que se esparciera para después tomar una decisión al respecto, algo que no se puede permitir en un mandatario“.

El perredista, le recordó al Ejecutivo estatal, que esta medida no está prevista en el presupuesto de ingresos para este año, mismo que fue aprobado hace unos meses. “Por eso deberá informar para qué y por qué existe la necesidad de hacerlo; si no lo hará, que acabe de una buena vez con este debate estéril”, comentó.

El perredista criticó la contradicción de Orozco Sandoval, “porque muchas veces dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción y el Tribunal Electoral local no se establecían por falta de dinero, pero cuando se trata de recaudar, no importa si no estaba previsto desde un principio”.

Asimismo, apuntó que se estarían cobrando cerca de 300 millones de pesos para las arcas del gobierno. “La ciudadanía ya está harta de malos manejos públicos por parte de actores políticos, por lo que tendrá que explicar adónde se destinarían (…) porque nos acaban de vender la idea de que iban a invertir 50 millones de pesos para favorecer a los desprotegidos con cuotas escolares, pero luego nos cobran el favor cinco o seis veces más”, criticó.

Si el gobernador no explica detalladamente sus motivos para este proceso, avisó que “el PRD no apoyaría, bajo ninguna circunstancia, un tema como el reemplacamiento, porque pareciera que no existe sensibilidad por parte de Orozco Sandoval; debe tomar una postura ya, porque no es posible que a estas alturas no salga a decirnos si se hará o no”, concluyó.

El PRD solo cuenta con 1 diputado de los 27 que integran el Poder Legislativo en Aguascalientes.