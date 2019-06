Pide policía estatal evitar robos tipo “paquero”

Redacción

Aguascalientes,Ags.- El director de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Jonás Chávez Marín, hizo un exhorto a la población de Aguascalientes a fin de evitar ser víctimas de robo tipo “paquero”, que consiste en el despojo de cantidades de dinero al exterior de sucursales bancarias y cajeros automáticos.

Al respecto, pidió ser más desconfiados e intuir posibles robos y asaltos.

“Quien da dinero nomas porque si, ¿usted me daría de su sueldo la mitad nomás porque sí? Entonces por qué la gente sigue cayendo en el cuento del que se les acerca y les dice que se ganó el Melate o la lotería y pide ayuda para cambiar el billete a cambio de una suma de dinero para que no se les vayan, y pues eso no es real”, destacó.

Asimismo, llamó a la población a denunciar ante las autoridades correspondientes las actitudes que pudieran resultar sospechosas al exterior de las sucursales bancarias.

“No sean tan confiados ya estuvo, nadie da directo porque si, es mentira que alguien les diga que se sacó 2 millones de pesos y que va a compartir contigo 200 mil, ósea, eso no es cierto, por favor ya no caigan”, concluyó el mando policíaco.