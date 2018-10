Pide Ombudsperson a diputados no descalificar recomendación para matrimonio gay

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El ombudsman local, Asunción Gutiérrez Padilla, solicitó que el Poder Legislativo atienda la recomendación que emitió el mes anterior, a fin de aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo y que no la descarte de antemano.

“Nosotros buscamos cumplir con nuestra responsabilidad y creemos que es nuestro deber hacer la recomendación bajo plena conciencia de que no son vinculantes las recomendaciones, pero es importante homologar las leyes secundarias con la Constitución y los tratados internacionales”, indicó.

Entrevistado poco antes de reunirse con diputados de la comisión de Derechos Humanos del Congreso, Gutiérrez Padilla defendió la postura que asumió en días pasados, enviando la recomendación a un Legislativo que a la fecha muestra sus reservas al respecto.

“Mi planteamiento es que no me descalifiquen la recomendación a priori. Sino que la estudien y que sea el pleno quien lo defina, pues no tenemos otros medios de presionar. Seguramente podrá llegar el momento en que la misma Corte ordene dejar sin vigencia las disposiciones del Código Civil”, adicionó.

– ¿En Aguascalientes se dará el matrimonio igualitario?

– Aspiro a que se de y por eso lo recomendé, pues creemos que así debe de ser. Tenemos muy claro que las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad. No se trata de cuestiones de moral, sino de legalidad.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes ejemplificó que ya se está dando la unión civil entre personas del mismo sexo, pero por medio de amparos y las autoridades cuidan que no se junten cinco o más resoluciones que generen jurisprudencia.

Los diputados del PAN que son la primera fuerza en el Congreso de Aguascalientes han rechazado el matrimonio igualitario en la entidad, justificando que no forma parte de su agenda.