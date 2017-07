Pide MOS a PGR ponerse en zapatos de autoridades municipales

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- El panista, Martín Orozco Sandoval, gobernador del estado, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR), ponerse en los zapatos de las autoridades municipales y estatales, luego de que dicho organismo emitió su rechazo a la propuesta emitida por la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) respecto a modificar diversos aspectos del nuevo sistema de justicia penal.

Entre las principales peticiones de la CONAGO, se habla de dureza concreta a la reincidencia, además de que sea automática la prisión preventiva en los delitos de portación de arma de fuego, ya que –abiertamente- han considerado que el nuevo sistema es benévolo por lo que ha provocado un incremento a la violencia.

Ante la postura de la PGR sobre que la idea de prisión como una idea de justicia, ya no es compatible con el nuevo sistema, Orozco Sandoval indicó que no importa si están de acuerdo o no, sino que sus peticiones se basan en las circunstancias que sus entidades están viviendo. “Mejor que analicen esto y se pongan a trabajar; están concentrados en el fuero común, que dejan desprotegido el tema del crimen organizado”, dijo, manteniendo su confianza de que dichas peticiones se implementarán con la ayuda legislativa.

Por último, luego de la terrible noticia sobre el socavón que acabó con la vida de dos personas en el recién inaugurado Paso Express de Cuernavaca, se informó que la empresa Epccor estuvo involucrada en la realización de dicha infraestructura, misma que se está encargando del nuevo Hospital Hidalgo, desde hace muchos años. Ante la preocupación que el nosocomio sufra el mismo desenlace fatal, el mandatario aclaró que si existen fallas en la construcción, “iremos con todo contra la empresa, porque no aquí no tapamos a nadie”.