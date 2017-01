Pide MOS a ingenieros civiles que rechacen los “moches”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobernador Martín Orozco Sandoval llamó a todos los Ingenieros Civiles de Aguascalientes a cerrar filas en contra de la corrupción y a trabajar de la mano en la construcción de un mejor Aguascalientes.

“Quiero plantear un compromiso con todos ustedes porque este es un reclamo de la sociedad en general; erradicar el ofrecimiento de “moches” y la corrupción, es una tarea fuerte que pongo de cara a ustedes porque cada vez más se vive esta problemática”, aseveró el Gobernador tras tomar la protesta al XXVI Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, A. C.

Orozco Sandoval hizo hincapié en que esta no es una tarea fácil y que le competa sólo a los gobiernos, sino que es una labor que involucra a todos, por lo que exhortó a los miembros de este gremio a sumarse a la lucha contra la corrupción, no sólo en el sector de la construcción, sino en todos los ámbitos de la vida social y productiva del Estado.

Por otro lado, dijo que el Gobierno que encabeza dará prioridad a la participación de empresarios locales en la ejecución del programa de obra; además de que promoverá esquemas en la asignación de obras para que alcancen a un mayor número de constructores y no se concentren sólo en unos cuantos.

Por su parte, Marco Antonio Hermosillo González, nuevo Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, hizo hincapié en la importancia de hacer equipo con el Gobierno Estatal para fomentar la transparencia, con el objetivo de disminuir la corrupción y malos manejos del erario en la ejecución de nuevos proyectos y obras públicas.

“Me enorgullezco de la transparencia de nuestras autoridades porque estamos hartos de impunidad y tanta corrupción, e invitó a los constructores a abstenerse de hacer ofrecimientos, ya que la corrupción es de dos: el que da y el que recibe, no motivemos la corrupción. No podemos seguir consintiendo estas prácticas, la sociedad de este país y lo particular de Aguascalientes está harta de ellas” llamó Hermosillo González.

Finalmente el mandatario estatal reconoció que existe mucho trabajo por hacer y son muchas las exigencias que se tienen, por lo que invitó a los Ingenieros Civiles a participar en el diseño del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, que será consensuado con la sociedad en general, “no sólo con funcionarios, sino con todo aquel que traiga una idea para proyectar un estado a 50 años, un estado en el que haya visión en todos los rubros, educación, salud, economía, campo, atendiendo las verdaderas necesidades de la sociedad”, concluyó.