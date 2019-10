Pide Morena a superdelegado de Aguascalientes “cuidar las formas”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La dirigencia de Morena pidió que el delegado de Bienestar en Aguascalientes, Aldo Ruiz Sánchez, muestre discreción en sus actividades, declaró Fernando Alférez Barbosa, secretario de Organización del comité estatal.

“El compañero Aldo tiene que cuidar las formas y no hacer cosas buenas que parezcan malas”, dijo Alférez Barbosa en conferencia

Ello en referencia a la asistencia de Ruiz Sánchez en una fiesta privada y que algunos medios han calificado de fastuosa.

El secretario de Organización de Morena descartó tener conocimiento de la festividad. “No fuimos requeridos”, apuntó. Para luego señalar “él (Ruiz) dijo que no organizó la fiesta, pero no negó que la festejada era su novia y esa francachela de desarrollarse en una hacienda y con alberca, contrasta con las conferencias de prensa que organizamos nosotros donde les ofrecemos tacos”.

Alférez recalcó que se debe mantener un perfil acorde al mostrado por el gobierno federal, “en el sentido de abrocharse el cinturón”.