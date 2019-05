Pide Jiménez que durante debate no le inventen historias

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.-La candidata a la presidencia municipal de esta capital por el Partido Acción Nacional, Teresa Jiménez, confirmó su participación en el debate oficial que realizará el Instituto Estatal Electoral (IEE) el próximo 20 del mes en curso.

La abanderada blanquiazul hizo votos porque el debate se lleve de la mejor forma, ya que consideró que Aguascalientes merece respeto, esperando que no haya mentiras ni mucho menos se levanten falsas historias en su contra.

“Yo le pido a todos los candidatos que con todo respeto así como los ciudadanos no lo están pidiendo, que vayamos a dar propuestas, a decirle a la gente que es lo que merece Aguascalientes y no llevar historias que no son ciertas”.

Insistió en el llamado a sus oponentes a conducirse con respeto, pues se vuelve fácil en campañas sacar acusaciones falsas solo para dañar la dignidad de las personas, por lo que apuntó que de su parte todos tendrán respeto por igual como lo ha hecho en las contiendas en que ha participado.

Finalmente confirmó que Julio César Medina quien fuera su contrincante en la contienda interna para buscar la candidatura que ella ostenta se sumó a su campaña.