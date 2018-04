Pide IMSS a aguascalentenses a donar sangre

Comunicado

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes convoca a la población a donar sangre de manera altruista y voluntaria, para responder al incremento en la demanda que se presenta en los meses de abril y mayo.

La titular del Banco de Sangre en la Delegación, Mireya Delgado Gutiérrez, explicó que en días festivos crece el número de accidentes automovilísticos y con ellos, las necesidades de transfusión y disponibilidad de sangre para los accidentados:

“En abril y mayo las instituciones hospitalarias debemos responder a un incremento considerable en la demanda de sangre, para salvar la vida de personas que sufren accidentes automovilísticos, sin dejar de atender a los enfermos crónicos que requieren transfusiones de manera permanente”, indicó.

Explicó que el IMSS tiene un importante número de niños y adultos que padecen cáncer, enfermos renales y pacientes crónicos que deben ser transfundidos hasta dos veces al mes, lo que representa un importante volumen de sangre, que solo se puede obtener por donación.

“A los familiares de todos los pacientes que van a ser trasfundidos les pedimos que traigan donadores, sin embargo, la captación es muy baja; pues de cada 10 candidatos a donar, solo uno o dos aprueba los exámenes y resulta apto para la donación”.

Entre algunos de los requisitos para donar, destacan: ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos, no ser portador de enfermedades infecciosas y no tomar ningún tipo de medicamento. En el caso de las mujeres, no presentar período menstrual o embarazo.

“Del total de donantes que se presentan, un 10% es rechazado por tomar medicamentos en las horas previas, registrar bajo peso, glóbulos blancos insuficientes, desproporción de grasa en la sangre, gripa o bronquitis, entre las más comunes”, informó la experta.

Aseguró que actualmente, las donaciones representan el 20 por ciento de las necesidades de sangre que tienen los pacientes, por lo que reiteró la invitación a donar.

El Banco de Sangre abre sus puertas a los donadores; de lunes a sábado a partir de las 7 de la mañana. Se encuentra ubicado dentro del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, con domicilio en Av. José María Chávez, esquina Convención Sur.

También se cuenta con un Puesto de Sangrado, ubicado en el HGZ No. 2, con domicilio en Av. Los Conos s/n esquina Av. Ojocaliente. Este se mantiene abierto al público, de lunes a viernes.