Pide IEA a Veolia revisión por cargos indebidos en cobros de planteles educativos

Redacción

Aguascalientes,Ags.-El Director de Instituto de Educación (IEA) Raúl Silva Pérezchica, reconoció que se encuentran en plena controversia con la operadora del agua potable Veolia, debido a la aparición de cargos en el cobro del servicio de agua de escuelas que ni siquiera pertenecen al estado.

Si bien no se hacen fuera de la razón de que hay escuelas del instituto que tienen fuertes adeudos por el servicio, también hay otras que no les pertenecen y que les está llegando el cobro.

“Por ejemplo al Instituto de Educación de Aguascalientes no pertenece el Conalep, porque son organismos distintos o los Cebetis y Cebetas, que son más bien federales donde nosotros estamos en disposición de pagar, pero solo lo que nos corresponde”.

Evitó dar motos de los cargos que se les están requiriendo como pago hasta en tanto no se depure realmente el padrón de las escuelas que le pertenecen al IEA y hacer los pagos reales que les pertenezcan.

Se quejó de que existen casos donde incluso hasta una escuela particular se la están endosando, así como también algunos cobros que le parecen excesivos pues hay un gasto del vital líquido más allá de lo que se pudiera gastar abriendo la llave todo el día e incluso todo el año, por lo que se está buscando una aclaración también en ese sentido.