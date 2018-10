Pide diputado de Morena más seguridad en frontera de Asientos con Zacatecas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Hay temor en la población de Asientos debido a los sucesos de violencia que siguen ocurriendo en los límites territoriales con Zacatecas, aceptó José Manuel González Mota, diputado de Morena por ese municipio.

“Está verdad, la verdad estamos preocupados porque estamos en el límite con Loreto”, aseveró el también coordinador de la fracción de Morena.

Lo anterior, luego de que la noche del lunes último un comando armado intentó asesinar al jefe policiaco del municipio zacatecano de Loreto, Fernando Molina; en donde parte de los sucesos habrían llegado a territorio del municipio de Asientos.

“Por ello pedirle a las autoridades más vigilancia en la frontera con Zacatecas, más coordinación, más comunicaciones. Finalmente es la seguridad de todos”, abundó el legislador.

– ¿Se sienten desatendidos?

– Sí está atendido, se mantienen los puntos de revisión pero la verdad sabe cómo operan ellos. De una manera extraña, gracias a Dios nunca los he conocido, pero ahí están los hechos.

González Mota no quiso identificar a los posibles bandas operarían en la frontera con Zacatecas, pero no descartó que cuenten con capacidad tecnológica incluso para rastrear llamadas telefónicas.

“Yo creo que sí tienen todo, son muy hábiles esos grupos delincuenciales en Zacatecas”, apostilló.