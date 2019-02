Pide confianza nuevo titular del Osfags

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El nuevo auditor del estado, Héctor León Acero Lozano, aseveró que no utilizará el cargo como “tapadera” de posibles desvíos en la función pública.

“Vamos a hacer un trabajo profesional. Tengan confianza”, declaró en entrevista colectiva.

Acero Lozano fue elegido este jueves como titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (Osfags) por voto mayoritario del Congreso del Estado.

El contralor llega al puesto, tras una militancia de 15 años en el Partido Acción Nacional. Además de que uno de sus antecesores, Arturo Solano, fue detenido por supuesto peculado.

En el primer tema, Héctor Acero puntualizó que ya no es panista. “Renuncié desde el año pasado, para atender esta convocatoria. No tuve ningún cargo, fui un perfil muy bajo”, dijo.

– ¿Pero es azul de corazón?

– Ahora soy del Órgano Superior.

En cuanto a la situación jurídica de Solano, el ahora titular del Osfags apuntó que el caso ya está en manos de los tribunales.

Aunque Acero tomó protesta este jueves, asumirá de manera formal hasta el 24 del mes en curso.