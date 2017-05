Pide CANACAR sancionar a empresas que compran combustibles robados

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Roberto Díaz Ruíz, presidente estatal de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), precisó que es necesario que la ley se aplique para erradicar de una vez por todas las numerosas tomas clandestinas que existen en el país. “Si hay una empresa que compra ilegalmente el diésel en 17 pesos y la competencia en 18, pero de forma legal, tristemente la que va a quebrar va a ser la que respete las reglas”, comentó.

Valoró que en Aguascalientes se haya actuado de manera oportuna cuando se generó un punto de ventas cerca de Margaritas, en Jesús María. “Afortunadamente no ha vuelto a ocurrir, prácticamente no hay tomas clandestinas aquí, gracias a que es un estado chico y muy bien comunicado”, afirmó, subrayando que las zonas más propicias para estos actos ilegales se dan en zonas de bosque o desierto.

Lamentó que este tipo de actos se generen con la complicidad de trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX), “porque para colocar las válvulas que usan, se requiere de un experto”. Asimismo, criticó que en la cárcel no haya nadie que se dedique a controlar estas tomas clandestinas. “Son gente que no se esconden, que se ponen en la orilla de las carreteras; si quisieran pudieran detenerlos, pero no lo hacen”, se quejó.

Ante lo que describió como falta voluntad política y temor para actuar en contra de los responsables, indicó que el combustible se ha llegado a vender en casas, bodegas y tianguis. “Lo que nos queda por hacer es invitar a la ciudadanía para que denuncien todos estos casos”, concluyó.