Pide Benavides que ciudadanos denuncien policías que pidan mordida

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que los ciudadanos denuncien a los elementos que extorsionen pidiendo el pago de un soborno, pidió José de Jesús Rodríguez Benavides, director de Tránsito de Municipio de Aguascalientes.

“Yo invito a la ciudadanía que en esta temporada de fin de año que hay movimientos de dinero, nos ayuden en ese aspecto: si hay elementos que insinúen o exijan, de inmediato lo den a conocer para que vayan con un servidor o al área de asuntos internos”, ofreció.

Rodríguez Benavides abundó que estará al pendiente del personal de la dirección de Tránsito Municipal a fin de que no se presten a la llamada mordida, pidiendo dinero a los automovilistas.

“Las instrucciones han sido que estemos muy al pendiente del elemento que pida o exija. Eso jamás lo vamos a permitir y cuando sucede soy el primero en llamar la atención si me corresponde”, insistió.

– ¿Serán intransigentes con estos elementos?

– Todo el tiempo lo he sido.

El titular de Tránsito comentó que si un conductor ofrece dinero a un policía también incurre en una falta que puede ser sancionada; algunos que incluso caen en ofensas a un agente.