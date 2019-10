Pide Beltrán a López no caer en irresponsabilidad por perímetro de la Feria de San Marcos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que Jorge López Martín no se adelante a los tiempos pues el perímetro de la próxima Feria Nacional de San Marcos tiene que ser aprobado primero por el Cabildo de Aguascalientes, reviró Jaime Beltrán Martínez, secretario del Ayuntamiento capitalino.

“Está muy a destiempo la declaración del Secretario de Turismo, pues de arranque ni siquiera hemos recibido una solicitud oficial”, apuntó el funcionario municipal.

Lo anterior, después de que el también presidente del Patronato de la Feria de San Marcos anunció de forma unilateral la extensión territorial de la verbena de 2020, que legalmente tiene que pasar por Cabildo.

Beltrán Martínez le pidió a Martín López “ser responsables” en el tema del perímetro de la Feria, argumentando que una viable extensión de hectáreas puede afectar a los vecinos de colonias aledañas.

“Cabildo no va a caer en presiones de que ya se lo declare, pues debemos anteponer primero a la ciudadanía. Estas declaraciones a destiempo no nos va a presionar”, insistió.

El secretario del Ayuntamiento dijo que incluso el Patronato de la Feria de San Marcos aún tiene un adeudo financiero con el Ayuntamiento de la última verbena.

“Tenemos que empezar a que se terminen los temas de la Feria de este año. No me gustaría que por situaciones de alguna manera irresponsables, se genere un conflicto que sea innecesario”, puntualizó.